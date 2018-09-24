Забудовників в Україні перевірять на предмет сплати податків

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює проведення фіскальних перевірок забудовників на предмет сплати податків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Кабінету міністрів України з посиланням на виступ прем’єра на форумі представників органів місцевого самоврядування День діалогу з владою у Тернополі.

– Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман наполягає на проведенні фіскальних перевірок будівельних компаній на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, а також чіткого виконання законодавства про працю, – йдеться в повідомленні.

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Гройсман зазначив, що в будівельній галузі зараз проглядається погана тенденція, коли будуються тисячі квадратних метрів житла, при цьому не будуються об’єкти соціальної інфраструктури – дитячі садки, школи, неналежним чином сплачуються податки.

– Буде доручення ГФС почати тотальні перевірки забудовників – на предмет сплати податків до бюджетів усіх рівнів, – сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Україні почнуть планово перевіряти туроператорів.