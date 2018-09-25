Автокефалия УПЦ: в США сделали заявление

США решительно поддерживают свободу вероисповедания, включая свободу участников групп управлять своей религией согласно их убеждениям и свободно практиковать свои конфессии без правительственного вмешательства.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Хезер Науерт.

В Госдепе отметили, что США уважают способность украинских православных религиозных лидеров и последователей осуществлять автокефалию согласно их убеждениям.

– Мы уважаем Вселенского Патриарха как голоса религиозной толерантности и межконфессионального диалога, – добавили в ведомстве.

– Соединенные Штаты продолжают неизменную поддержку Украины и ее территориальной целостности перед лицом российской агрессии на востоке Украины и российской оккупации Крыма. Мы также поддерживаем Украину, поскольку она планирует собственный путь и принимает собственные решения, в частности относительно объединений, свободные от внешнего вмешательства, – подытожила пресс-секретарь Госдепа.

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К слову, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине.