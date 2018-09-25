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Автокефалія УПЦ: у США зробили заяву

США рішуче підтримують свободу віросповідання, включно зі свободою учасників груп керувати своєю релігією відповідно до їхніх переконань і вільно практикувати свої конфесії без урядового втручання.

Церква

Про це йдеться у заяві прес-секретаря Державного департаменту США Хезер Науерт.

У Держдепі зазначили, що США поважають здатність українських православних релігійних лідерів і послідовників здійснювати автокефалію відповідно до їхніх переконань.

– Ми поважаємо Вселенського Патріарха як голоси релігійної толерантності і міжконфесійного діалогу, – додали у відомстві.

 – США продовжують незмінну підтримку України і її територіальної цілісності перед лицем російської агресії на сході України і російської окупації Криму. Ми також підтримуємо Україну, оскільки вона планує власний шлях і приймає власні рішення, зокрема щодо об’єднань, вільні від зовнішнього втручання, – підсумувала прес-секретар Держдепу.

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До речі, патріарх Філарет уже назвав терміни створення єдиної церкви в Україні.

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