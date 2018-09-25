G7 поддержала обновление ЦИК в Украине

Послы стран Большой семерки ожидают от обновленной Центральной избирательной комиссии организации честных и прозрачных выборов в следующем году.
Об этом говорится в Twitter Группы поддержки Украины в рамках Группы семи.
– Послы Большой Семерки приветствуют обновление Центральной избирательной комиссии. Впереди важная работа по организации честных и прозрачных президентских и парламентских выборов в 2019 году, а также проведение выборов в объединенных общинах в 2018 году, – говорится в сообщении.
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Напомним, 20 сентября Верховная рада назначила на должности 14 членов Центризбиркома.
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