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G7 підтримала оновлення ЦВК в Україні

Посли країн Великої сімки очікують від оновленої Центральної виборчої комісії організації чесних та прозорих виборів наступного року.

Про це йдеться у Twitter Групи підтримки України в рамках Групи семи.

– Посли Великої Сімки вітають оновлення Центральної виборчої комісії. Попереду важлива робота з організації чесних та прозорих президентських та парламентських виборів у 2019 році, а також проведення виборів в об’єднаних громадах у 2018 році” – йдеться у повідомленні.

Читайте: Кремль вже втручається в українські вибори – Порошенко

Нагадаємо, 20 вересня Верховна рада призначила на посади 14 членів Центрвиборчкому.

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