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Газа хватит на отопительный сезон 2018 – Нафтогаз

В подземных хранилищах находится почти 16 млрд куб. м газа. Этого достаточно для отопительного сезона 2018/2019 годов.

Опалення

Об этом заявил коммерческий директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, передает УНИАН.

– Сейчас в хранилищах почти 16 млрд куб. м газа. Этого достаточно для комфортного прохождения зимы, – сказал он.

По его словам, к 15 октября, когда ожидается старт отопительного сезона, в ПХГ должно быть накоплено 16,1 млрд куб. м.

Витренко отметил, что на эту же дату в прошлом году в хранилищах было накоплено 16,8 млрд куб. м.

Сокращение закачки газа он объяснил тем, что Украина вышла из прошлого отопительного сезона с достаточно высокими запасами – 7,4 млрд куб. м при минимально необходимом объеме в 5 млрд куб. м.

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Напомним, ранее в правительстве сказали, что в 2018 годуотопительный сезон в Украине начнется 15 октября.

Фото: dreamstime

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