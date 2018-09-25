Газу вистачить на опалювальний сезон 2018 – Нафтогаз

У підземних сховищах знаходиться майже 16 млрд куб. м газу. Цього достатньо для опалювального сезону 2018/2019 років.

Про це заявив комерційний директор НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко, передає УНІАН.

– Зараз у сховищах майже 16 млрд куб. м газу. Цього достатньо для комфортного проходження зими, – сказав він.

За його словами, до 15 жовтня, коли очікується старт опалювального сезону, в ПСГ повинно бути накопичено 16,1 млрд куб. м.

Вітренко зазначив, що на цю ж дату в минулому році в сховищах було накопичено 16,8 млрд куб. м.

Скорочення закачування газу він пояснив тим, що Україна вийшла з минулого опалювального сезону з досить високими запасами – 7,4 млрд куб. м при мінімально необхідному обсязі у 5 млрд куб. м.

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Нагадаємо, раніше в уряді сказали, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня.

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