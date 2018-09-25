Волкер объяснил, почему РФ ответственна за крушение MH-17

Ответственность за крушение малазийского Boeing MH-17 несет Россия из-за ее вторжения в ту часть Украины, откуда производился запуск зенитного комплекса.

Об этом рассказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Эхо Москвы.

– Ответственность несет Россия из-за ее вторжения и оккупации этой части Украины, – заявил Волкер.

Он сказал, что зенитный комплекс, который сбил самолет, поступил из регулярной российской воинской части. Он был доставлен из России на территорию Украины, использован для запуска с украинской территории ракеты, сбившей гражданский самолет, а затем этот зенитный комплекс был возвращен на российскую территорию в российскую воинскую часть.

Читайте: Катастрофа МН17: Россию поймали на лжи о Буке

– И вопрос о том, кто именно нажал на пусковую кнопку, если хотите, был ли это русский по национальности, украинец по национальности, украинский гражданин из Донбасса или офицер Вооруженных сил России, откровенно говоря, менее важен, чем тот факт, что это российская единица военной техники, перевезенная в другую суверенную страну под контролем России, использованная там для запуска ракеты, убившей всех этих мирных граждан, а затем вывезенная из Украины, – сказал Волкер.

Напомним, в июле министры иностранных дел G7 призвали Россию добросовестно сотрудничать с Австралией и Нидерландами, чтобы объяснить и решить все вопросы российского ЗРК Бук, который, по результатам расследования Совместной следственной группы, сбил малазийский Boeing.