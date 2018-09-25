Волкер пояснив, чому РФ відповідальна за крах MH-17

Відповідальність за крах малазійського Boeing MH-17 несе Росія через її вторгнення в ту частину України, звідки проводився запуск зенітного комплексу.

Про це розповів спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Ехо Москви.

– Відповідальність несе Росія через її вторгнення і окупацію цієї частини України, – заявив Волкер.

Він сказав, що зенітний комплекс, який збив літак, надійшов з регулярної російської військової частини. Він був доставлений з Росії на територію України, використаний для запуску з української території ракети, яка збила цивільний літак, а потім цей зенітний комплекс був повернутий на російську територію в російську військову частину.

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– І питання про те, хто саме натиснув пускову кнопку, якщо хочете, чи то був росіянин за національністю, українець за національністю, український громадянин з Донбасу чи офіцер Збройних сил Росії, відверто кажучи, менш важливе, ніж той факт, що це російська одиниця військової техніки, перевезена в іншу суверенну країну під контролем Росії, використана для запуску ракети, яка вбила всіх цих мирних громадян, а потім вивезена з України, – сказав Волкер.

Нагадаємо, в липні міністри закордонних справ G7 закликали Росію сумлінно співпрацювати з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання російського ЗРК Бук, який, за результатами розслідування Спільної слідчої групи, збив малайзійський Boeing.