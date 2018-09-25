PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Волкер пояснив, чому РФ відповідальна за крах MH-17/

Волкер пояснив, чому РФ відповідальна за крах MH-17

Відповідальність за крах малазійського Boeing MH-17 несе Росія через її вторгнення в ту частину України, звідки проводився запуск зенітного комплексу.

Про це розповів спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв’ю Ехо Москви.

– Відповідальність несе Росія через її вторгнення і окупацію цієї частини України, – заявив Волкер.

Він сказав, що зенітний комплекс, який збив літак, надійшов з регулярної російської військової частини. Він був доставлений з Росії на територію України, використаний для запуску з української території ракети, яка збила цивільний літак, а потім цей зенітний комплекс був повернутий на російську територію в російську військову частину.

Читайте: Катастрофа МН17: Росію зловили на брехні про Бук

– І питання про те, хто саме натиснув пускову кнопку, якщо хочете, чи то був росіянин за національністю, українець за національністю, український громадянин з Донбасу чи офіцер Збройних сил Росії, відверто кажучи, менш важливе, ніж той факт, що це російська одиниця військової техніки, перевезена в іншу суверенну країну під контролем Росії, використана для запуску ракети, яка вбила всіх цих мирних громадян, а потім вивезена з України, – сказав Волкер.

Нагадаємо, в липні міністри закордонних справ G7 закликали Росію сумлінно співпрацювати з Австралією та Нідерландами, щоб пояснити і вирішити всі питання російського ЗРК Бук, який, за результатами розслідування Спільної слідчої групи, збив малайзійський Boeing.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США є дані щодо російських військових на Донбасі
Росія зобов’язана звільнити Сенцова – Волкер
Успішний приклад: як Україна допоможе звільнити Росію
Росія відвертає увагу від Скрипалів: нові докази у справі літака МН-17
Кучма та Волкер підтвердили безальтернативність Мінських домовленостей
Росія має встановити мир в Україні – Курт Волкер
Курт Волкер
Київ робить недостатньо для жителів окупованого Донбасу – Волкер
Донбас і санкції: про що говорили Порошенко і Волкер
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка