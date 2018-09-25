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ВНО 2019: известна дата тестирования и предметы

В 2019 году внешнее независимое оценивание пройдет с 20 мая по 12 июля.

ЗНО 2018

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Выпускники 2019 года будут сдавать ВНО по 11 предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык.

При этом каждый участник ВНО имеет право пройти тесты по 4 предметам.

Выпускникам старшей школы результаты тестов будут засчитаны как результаты государственной итоговой аттестации. Они должны обязательно сдать: украинский язык и литературу; математику или историю Украины (по выбору участника); еще один предмет из списка (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, английский язык, испанский язык, немецкий язык, французский язык).

Кроме того, в 2019 году выпускники, которые пожелают, чтобы результат ВНО по иностранному языку им был засчитан как оценка за государственную итоговую аттестацию, и изучают этот язык на стандартном или академическом уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий академического уровня.

Выпускники, которые изучают иностранный язык на профильном уровне, получат оценку за аттестацию по результатам выполнения заданий академического и профильного уровней.

Читайте: ВНО 2018: результаты по всем предметам

К слову, в 2018 году 222 участников ВНО по результатам тестирования получили максимальные 200 баллов.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти

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