ЗНО 2019: відома дата тестування та предмети

У 2019 році зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 20 травня по 12 липня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Випускники 2019 року складатимуть ЗНО з 11 предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

При цьому кожен учасник ЗНО має право скласти тести з 4 предметів.

Випускникам старшої школи результати тестів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації. Вони мають обов’язково скласти: українську мову і літературу; математику або історію України (на вибір учасника); ще один предмет з переліку (історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова).

Окрім того, у 2019 році випускники, які бажають, щоб результат ЗНО з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову атестацію, і вивчають цю мову на стандартному або академічному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного рівня.

Випускники, які вивчають іноземну мову на профільному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань академічного й профільного рівнів.

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До слова, у 2018 році 222 учасників ЗНО за результатами тестування отримали максимальні 200 балів.

Фото: Український центр оцінювання якості освіти