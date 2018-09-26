Генсек ООН получил ноту о непродлении Украиной Договора о дружбе с РФ

Президент Петр Порошенко передал ноту о непродлении Договора о дружбе с РФ генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

Президент Петр Порошенко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о решении Украины не продлевать действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

– Президент передал Генеральному секретарю ООН ноту о решении Украины не продлевать действие договора о дружбе с Россией. Наша нота будет распространена в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН, – написал Цеголко.

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К слову, МИД Украины направил ноту России о непродлении Договора про дружбу.

Фото: Святослав Цеголко