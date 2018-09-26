Генсек ООН отримав ноту щодо непродовження Україною Договору про дружбу з РФ

Президент Петро Порошенко передав ноту щодо непродовження Договору про дружбу з РФ генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Президент Петро Порошенко передав генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу ноту щодо рішення України не продовжувати дію Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

– Президент передав Генеральному секретарю ООН ноту щодо рішення України не продовжувати дію договору про дружбу з Росією. Наша нота буде розповсюджена як офіційний документ Генасамблеї та Ради Безпеки ООН, – написав Цеголко.

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До слова, МЗС України направило ноту Росії щодо непродовження Договору про дружбу.

Фото: Святослав Цеголко