Рева: В 2019 году пенсии вырастут на 20%

В Министерстве социальной политики пообещали, что с марта 2019 начнется рост размера пенсий.

Министр социальной политики Андрей Рева заявил, что в марте 2019 начнется процесс осовременивания пенсий, который предусматривает увеличение пенсионных выплат, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

– Если инфляция в этом году будет 12 процентов, как прогнозируют, то в расчет берется 6 процентов. Фонд оплаты труда вырос за восемь месяцев на 25 процентов, то есть, в расчет берется 12,5 процентов. В сумме это 18,5 процента. Это означает, что рост пенсий произойдет до 20 процентов от размеров пенсий, которые есть сегодня, – сказал Рева.

Министр добавил, что осовременивание пенсий начнется именно с 1 марта 2019 года, поскольку тогда станут известны данные по инфляции и росту оплаты труда в Украине за 2018 год.

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К слову, в проекте бюджета на 2019 год предусмотрено увеличение финансирования пенсионных выплат на 139 млрд грн.