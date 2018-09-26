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Рева: У 2019 році пенсії зростуть на 20%

У Міністерстві соціальної політики пообіцяли, що з березня 2019 року почнеться зростання розміру пенсій.

Міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що у березні 2019 року почнеться процес осучаснення пенсій, який передбачає збільшення пенсійних виплат, повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики.

– Якщо інфляція цього року буде 12 відсотків, як прогнозують, то до розрахунку береться 6 відсотків. Фонд оплати праці зріс за вісім місяців на 25 відсотків, тобто, до розрахунку береться 12,5 відсотків. У сумі це 18,5 відсотки. Це означає, що зростання пенсій відбудеться до 20 відсотків від тих розмірів пенсій, які є сьогодні, – сказав Рева.

Міністр додав, що осучаснення пенсій почнеться саме з 1 березня 2019 року, оскільки тоді стануть відомі дані щодо інфляції та зростання оплати праці в Україні за 2018 рік.

Читайте: Зарплати, пенсії та курс долара: головні цифри держбюджету-2019

До слова, у проекті бюджету на 2019 рік передбачено збільшення фінансування пенсійних виплат на 139 млрд грн.

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