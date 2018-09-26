PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Синоптики предупреждают о заморозках до -5°: где и когда/

Синоптики предупреждают о заморозках до -5°: где и когда

В четверг, 27 сентября, в большинстве регионов Украины ожидаются ночные заморозки на поверхности почвы – местами до -5°.

Об ухудшении погодных условий предупреждает ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 27 сентября в центральных, восточных и южных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0° до -5°.

Читайте: Мощный тайфун в Гонконге: 889 рейсов отменены, 362 человека пострадали

Кстати, синоптики уже сказали, какой будет погода в Украине в октябре.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка