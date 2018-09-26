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Синоптики попереджають про заморозки до -5°: де і коли

У четвер, 27 вересня, у більшості регіонів України очікуються нічні заморозки на поверхні грунту – місцями до -5°.

Про погіршення погодних умов попереджає ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, 27 вересня у центральних, східних та південних областях очікуються заморозки на поверхні грунту від 0° до -5°.

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До речі, синоптики вже сказали, якою буде погода в Україні в жовтні.

 

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