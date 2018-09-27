Киевсовет согласился присоединить поселок городского типа Коцюбинское к городу Киев.

Киевсовет дал согласие на присоединение поселка городского типа Коцюбинское к Киеву и направил в Верховную Раду соответствующее обращение, сообщает УНИАН.

Такое решение поддержали 90 из 96 депутатов Киевсовета.

По словам главы Коцюбинского поселкового совета Ольги Матюшиной, 61% участников общественных слушаний высказались за присоединение к столице.

– Поселок городского типа Коцюбинское является анклавом города Киева и не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева. Коцюбинское не входит ни в один административный район города Киева, однако “искусственно” подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету, – отмечается в обращении.

Читайте: В Киевской области задержали банду рэкетиров с сельским головой во главе



К слову, Киевский метрополитен отменил тендер на продление Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь.