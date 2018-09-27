Київрада погодилась приєднати селище міського типу Коцюбинське до міста Києва.

Київрада дала згоду на приєднання селища міського типу Коцюбинське до Києва і направила до Верховної Ради відповідне звернення, повідомляє УНІАН.

Таке рішення підтримали 90 з 96 депутатів Київради.

За словами голови Коцюбинської селищної ради Ольги Матюшиної, 61% учасників громадських слухань висловилися за приєднання до столиці.

– Селище міського типу Коцюбинське є анклавом міста Києва і не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім міста Києва. Коцюбинське не входить до жодного адміністративного району міста Києва, проте “штучно” підпорядковано в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді, – наголошується у зверненні.

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