PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Київрада просить Раду приєднати Коцюбинське до Києва/

Київрада просить Раду приєднати Коцюбинське до Києва

Київрада погодилась приєднати селище міського типу Коцюбинське до міста Києва.

Київ

Київрада дала згоду на приєднання селища міського типу Коцюбинське до Києва і направила до Верховної Ради відповідне звернення, повідомляє УНІАН.

Таке рішення підтримали 90 з 96 депутатів Київради.

За словами голови Коцюбинської селищної ради Ольги Матюшиної, 61% учасників громадських слухань висловилися за приєднання до столиці.

– Селище міського типу Коцюбинське є анклавом міста Києва і не має шляхів автомобільного сполучення із жодним населеним пунктом, окрім міста Києва. Коцюбинське не входить до жодного адміністративного району міста Києва, проте “штучно” підпорядковано в сферах освіти та медицини Ірпінській міській раді, – наголошується у зверненні.

Читайте: На Київщині затримали банду рекетирів із сільським головою на чолі

До слова, Київський метрополітен скасував тендер на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Замість Леніна: у центрі Києва з’явилася величезна рука
У Києві таксі влетіло у вантажівку. Загинув поліцейський, 2 постраждалих
Біля школи у Києві чоловік намагався застрелитися (18+)
Оболонь у диму: масштабна пожежа на Мінському ринку
Нацполіція
Катували праскою: у Києві затримали екс-поліцейських
У Києві водій знепритомнів і розбив дві машини
убийство в киеве
Схожий на розшукуваного педофіла: у Києві знайшли труп з відрізаними геніталіями
Йшов у навушниках. У Києві електричка на смерть збила чоловіка
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка