Политика Венгрии на Закарпатье связана с “травмой” Трианонского договора и желанием возродить великую Австро-Венгерскую империю.

Отношения Украины и Венгрии пребывают в особом напряжении.

Зачем венгерская власть “втихую” выдает украинцам свои паспорта, инициирует двойное гражданство и расширяет влияние на Закарпатье?

Факты ICTV нашли причины возникновения конфликта и разобрались, почему он до сих пор существует.

В чем суть конфликта

Конфликт Украины и Венгрии вспыхнул с новой силой с введением нового закона об образовании.

Согласно с ним, украинский язык стал единственным для образования во всех государственных школах страны.

Однако Венгрия увидела в этом документе подавление языков венгерских нацменьшинств и решила в ответ на “ущемления” блокировать евроинтеграцию Украины.

Этим претензии не ограничились. Венгрия раскритиковала планы Украины по возрождению воинской части в городе Берегово, что в 10 км от границы.

– Это означает, что они считают венгерское национальное сообщество угрозой Киеву, что является возмутительным, и именно поэтому Венгрия категорически отвергает это, – отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Кроме того, Будапешт активно поддерживает закарпатских венгров финансово и даже предлагает Украине разрешить им иметь двойное гражданство.

Венгры называют это “абсолютно европейским феноменом”, тогда как для Украины вопрос неприемлемый, особенно в условиях войны с Россией.

В июле 2018 года Венгрия пошла еще дальше, назначив министра, ответственного за развитие Закарпатской области Украины.

Паспортный скандал разгорелся с новой силой в сентябре, когда стало известно, что в тайне от украинских властей Венгрия таки выдавала на Закарпатье свои документы.

На видео украинцы присягают на верность Венгрии, а чиновники призывают их скрывать факт получения паспорта от Украины.

Жизнь изнутри

Закарпатская область – одна из самых маленьких в Украине.

Среднемесячная заработная плата в Закарпатье около €210 евро. Через границу венгры зарабатывают в среднем €955 в месяц.

В том же Берегово местные жители живут и по украинскому, и по венгерскому времени (с разницей в час).

Дорожные и уличные знаки написаны на двух языках, а люди часто живут с двумя именами – венгерским и украинским.

Кроме того, правительство Венгрии предлагает 0% кредиты для желающих начать бизнес в Закарпатье, а также финансирует образовательные центры и предоставляет бесплатные вакцины.

Несмотря на широкое участие Венгрии на Закарпатье, эта территория многонациональная.

Согласно переписи населения в 2001 году, кроме украинцев (1 млн) в Закарпатской области живут венгры (151 тыс. человек), румыны (32 тыс.), русские (31 тыс.), цыгане (14 тыс.), словаки (5,6 тыс.) и немцы (3,5 тыс.).

При этом именно Береговский район имеет наибольший процент населения на Закарпатье, которое говорит на венгерском (80,2%).

Около 67% населения здесь – венгры. Для сравнения, в ужгородском районе их 35%, а в мукачевском – 12%.

Почему же Венгрия до сих пор считает Закарпатье “своей” территорией и считает нужным расширять здесь свое влияние?

Как было раньше?

Венгры не являются туземным населением Европы. Это финно-угорские племена, которые раньше жили между Уралом и Волгой (современная РФ), рассказывает доктор исторических наук, завотделом исторических студий в НИИ украиноведения МОН Украины Павел Гай-Нижник.

В IX веке племена мадьяр переселились в степи южной Украины, пробыли там недолго и через Карпаты пришли на территорию современной Венгрии.

Мадьяры заселились, частично ассимилировав или вырезав племена славян, которые там жили. На месте мадьяры проводили достаточно агрессивную политику по расширению рода.

Остановить продвижение венгерских кочевых племен в Европу удалось в 955 году в битве на реке Лех.

Позже Венгерское королевство вошло в состав Австро-Венгерской империи. Юридически венгерская сторона получила власть над Подкарпатской Русью, то есть Украинским Закарпатьем. Регион поделили на комитаты, где велась политика мадьяризации населения.

После поражения Австро-Венгрии в 1918 году в мировой войне и в результате ее распада, закарпатские украинцы провели несколько съездов, где выразили желание присоединиться к ЗУНР, а затем в соборной УНР.

Однако тогда УНР вела войну на нескольких фронтах. Сразу после провозглашения ЗУНР Западная Украина была втянута в украинско-польскую войну.

Поэтому на Парижской мирной конференции, согласно Сен-Жерменскому договору, Закарпатье передали Чехословацкой республике.

На своих вече в 1919 году закарпатские украинцы согласились на вхождение в Чехословакию на автономных началах.

В резолюции Чехословацкой республики было указано, что закарпатские украинцы в перспективе будут иметь свой парламент и свое самоуправление.

К тому времени на Закарпатье проживало 549 тыс. местного украинского населения (80%).

В составе Чехословацкой республики Украина получила политическую автономию, было создано правительство во главе с Бродием, который в итоге оказался венгерским агентом.

После раскола Чехословакии Закарпатье провозгласили государством с официальным названием Карпатская Украина.

В этот период Венгрия уже была союзником нацистской Германии – в Закарпатье прислали несколько террористических отрядов, запугивавших и вырезавших население.

В конце концов была боевая операция – вторжение в Карпатскую Украину. Состоялось более 20 боев, один из самых кровавых – под Хустом.

Венгры в Закарпатье едва ли не впервые, еще до нацистской Германии, организовали концлагеря. Было вырезано более 183 тыс. украинцев и евреев, из них 115 тыс. украинцев при концлагерях были уничтожены. Практически состоялся геноцид украинского населения.

Так с разрешения Германии Карпатская Украина была уничтожена, а Закарпатье было оккупировано.

После Второй мировой войны Закарпатье вернулось в состав советской Украины. Но претензии Венгрии на территорию остались.

Попытки вернуть империю

Сейчас национальной целью Венгрии остается возрождение великой Австро-Венгерской империи, уверен Павел Гай-Нижник.

Венгрия целенаправленно ведет дипломатические и культурно-образовательные бои со всеми соседями. Для них это стратегическая цель на будущее. Этнические представители венгерского меньшинства в других странах рассматриваются правительством как система влияния и пошагового господства другими территориями.

Украина в этом не является исключением, хотя не имеет мощной общины венгров на своей территории.

Самая большая венгерская община – в Румынии (почти 1,3 млн), Словакии (520 тыс.), Сербия (295 тыс.), а потом уже идет Украина (95 тыс.), – рассказывает он.

Контекст венгерской политики на Закарпатье прозрачный. Речь идет о пошаговом завоевании приверженности жителей за счет социально-экономических аспектов.

Также идет речь о политике мягкой силы, то есть культурной экспансии по созданию собственного анклава на территории другого государства, якобы признавая его суверенитет.

– Это похоже на мину замедленного действия: отторгается территория экономически, культурно, культурно-политически и образовательно. Новое поколение вырастает на украинской территории, полностью изолированное от Украины. Оно не только не знает украинского языка, оно не осознает себя украинцем.

Акции Венгрии на Закарпатье – изоляция людей от украинского пространства, выдача паспортов, составление присяг – это прямое вмешательство в дела Украины.

А назначение министра по делам Закарпатской области Украины – это скрытый факт агрессии, отмечает историк.

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Травма Трианона

В соответствии с нормами международного права, принадлежность Закарпатской области Украины признана и никем на государственном и межгосударственном уровне не ставится под сомнение.

То, что Закарпатье было на протяжении ХХ века частью Австро-Венгерской империи, Чехословакии, затем оккупировано Венгрией, а впоследствии – частью СССР, это вообще не повод поднимать этот вопрос, уверен политолог, исполнительный директор Института мировой политики Евгений Магда.

Венгрия до сих пор переживает травму Трианона (Трианонский договор 1920 г., в результате которого Венгрия лишилась 2/3 своей территории. – Ред.).

Сами венгры говорят, что они живут в стране, окруженной венграми. То есть, венгерские меньшинства есть не только в Украине, но и в Словакии, Румынии и Сербии.

– В Австрии о них речь не идет, поскольку там невыгодно эту тему поднимать. Румыния и Словакия являются членами ЕС, поэтому любые негативные действия на их территории могут привести к соответствующим негативным реакциям внутри ЕС.

С Сербией ситуация иная: там венгерская оккупация во время Второй мировой войны была связана с военными преступлениями. Поэтому действовать таким образом против Сербии – значит эту тему снова нарушать. Украина выступает здесь слабым звеном, – объясняет политолог.

По мнению Магды, выдача венгерских паспортов на самом деле является приемом отвлечения внимания.

За несколько дней до скандала в Берегово Европарламент начал процедуру санкций против Венгрии, которая должна быть отстранена от голосования в Совете ЕС.

Поэтому Венгрия, где партия Фидес монополизировала на выборах власть и имеет конституционное большинство, наносит информационный удар по Украине. Она нагнетает ситуацию и демонстрирует, что таким образом может на что-то существенно влиять.

На самом деле трудно представить, чтобы на официальном уровне страна-член ЕС и НАТО выдвигала претензии государству-соседу. Пугать боевыми действиями со стороны венгерской армии – это выглядит довольно смешно. Но Венгрия выбрала беспроигрышную тактику: она пользуется процедурами НАТО и ЕС, расшатывая ситуацию и мешая Украине двигаться по этому пути. Это заметно и очевидно. Я думаю, это будет продолжаться в течение довольно длительного времени.

По мнению политолога, в этом вопросе Украине может понадобиться помощь влиятельных западных партнеров. Кроме того, следует изменить характер отношений с Венгрией.

– Надо искать общий язык не только относительно судьбы закарпатских венгров. Они – наши граждане. Украина – многоэтническое государство.

Нам есть что предложить Венгрии для конструктивного диалога – это должно быть фактом, – добавил Магда.

Фото: Uzhgorod.in, Istpravda.com.ua, Dreamstime.