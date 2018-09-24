Паспортный скандал с Венгрией: причина возникновения и пути решения

Дипломатические отношения между Украиной и Венгрией обостряются. Факты ICTV выяснили, почему начались разногласия, как решить вопрос венгерских паспортов и почему украинская власть только усложняет конфликт.

Недавно в сети появилось видео, на котором украинским гражданам в закарпатском городе Берегово выдают венгерские паспорта.

Так, они сначала присягают на верность Венгрии, а затем чиновники призывают их скрывать факт получения венгерского паспорта от Украины.

На это видео мгновенно отреагировал Министр иностранных дел Павел Климкин. Он отметил, что видео – это доказательство и теперь Украина может выслать венгерского консула из страны.

В официальном Twitter Климкин отметил, что Венгрия два пути решения вопроса – или опровергнуть видео и доказать, что это фейк, или принять меры прямо сейчас. И министр склоняется ко второму варианту.

Реакция Венгрии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, выразил волнения по усилению антивенгерских настроений на территории Украины.

Он также заявил, что в ответ на резкие действия Киева, Венгрия также вышлет украинского консула:

– Если украинская сторона вышлет консула Венгрии, это не останется без пропорциональной ответа со стороны венгерской стороны, но есть надежда, что этого можно избежать.

Исторический вопрос

На территории Закарпатья испокон веков жил большой процент венгров. В университетах и ​​школах даже были созданы отдельные группы, в которых преподавали на венгерском языке.

Журналисты не раз фиксировали, что в приграничных селах проживают люди, которые не знают украинского языка.

По переписи 2017 года на территории Закарпатья насчитывают 95 тыс венгров – это 7,3% населения области. Больше всего их проживает в Береговском районе и, непосредственно, в городе Берегово.

Так сложилось из-за историческое прошлое края. Долгое время большая часть Закарпатья находилась под контролем Венгерского королевства, Австрийской, а позже Австро-Венгерской империй. Лишь после Второй мировой войны эта территория присоединилась к Украине.

Прошлые конфликты с Венгрией

Конфликт между Венгрией и Украиной возник еще в 2017 году, когда в Верховной Раде приняли закон об образовании, согласно которому преподавание должно проводиться исключительно на украинском языке.

Для тех граждан, которые плохо знают украинский язык, этот закон делает невозможным обучение в школах, университетах. Они лишены возможности найти престижную работу и фактически останутся изолированными в Украине.

В июле 2018 года в Венгрии назначили министра, ответственного за развитие Закарпатской области Украины. Это вызвало очевидное возмущение украинской стороны, ведь в компетенцию министра входит суверенная территория Украины.

Проблема не в паспортах

Факты ICTV пообщались с политологом Юрием Романенко и узнали, изменятся ли напряженные отношенеия с Венгрией, и как Украина может решить конфликт.

Эксперт не видит существенных изменений в отношениях между Украиной и Венгрией из-за скандала с выдачей гражданам Украины венгерских паспортов. Проблема в том, что украинским законодательством не предусмотрена административная или уголовная ответственность за двойное гражданство, иметь которое официально запрещено.

С одной стороны, мы соседи и через Венгрию идет большой поток транзита украинских товаров. С другой стороны, Венгрия продолжит раздавать паспорта, а Украина будет не в силах помешать этому. Украина не имеет четкой позиции относительно того, что делать с двойным гражданством, – отметил Романенко.

Политолог отметил более глобальную проблему, чем просто получение паспортов – массовый отток украинских граждан за границу.

– Сегодня почти все наши соседи испытывают демографические проблемы и упрощают условия получения вида на жительство, работу, гражданство. Например, Чехия заявила о том, что упрощает получение гражданства украинском, которые имели чешские корни. Если Украина не будет вводить полноценные реформы, чтобы привести украинскую экономику в норму, то граждане будут “разбегаться” по соседним странам.

Действия власти ухудшат отношения

Более того, политолог видит осложнения конфликта в случае принятия парламентом нового языкового закона.

Напомним, что законопроект предусматривает установление украинского языка как единственного официального. Он исключает любую возможность второго официального языка.

– Сейчас коалиция БПП и Народного фронта попытаются принять языковой закон. Этот закон продолжает ту линию, которая была начата в 7 статье закона об образовании. Поэтому венгры будут создавать нам проблемы и Украина ничего не может с этим сделать.

Закон об образовании предусматривает обучение детей в средней и старшей школе на украинском языке. В 2017 он году вызвал резкое сопротивление Венгрии. Тогда, мотивируя свои действия защитой интересов венгерского населения Закарпатья, страна начала бойкотировать международную деятельность Украины.

Так, осложняет ситуацию и то, что в отличие от Венгрии, Украина не является членом НАТО и ЕС:

– К сожалению, мы не являемся членами НАТО и ЕС, членами которого являются венгры. В рамках этих организаций они имеют возможности создавать проблемы для Украины, блокируя сотрудничество с ними.

Как решить проблему

Эксперт уверен, что Украине следует объединиться со странами, которые также страдают от венгерского самочинства:

– Мы должны понимать слабости наших соседей и использовать их. Например, Украина могла бы более тесно сотрудничать с Румынией, которая тоже имеет проблему с Будапештом. Для этого нужно играть в более широком контексте, поскольку в Украине Румынию вообще очень недооценивают.

Но сегодня Украина вместо того, чтобы создавать более сильные позиции по Венгрии, Польши и других соседей напротив плодит еще большее количество проблем, которых можно было бы избежать, из-за крайне неуклюжих и непродуманных тактических шагов, – добавил эксперт.

Таким образом, Украина до сих пор не продвинулась в вопросе решения паспортного скандала. Власти не приняли решительных действия, однако последующее внедрение языкового закона может только спровоцировать ухудшение конфликта.

Украина стоит смелее действовать на международной арене. Учитывая нынешнею ситуацию, за решениями украинской власти тщательно следит международное сообщество.

Паспортный конфликт разоблачил очередную проблему украинского законодательства – отсутствие ответственности за двойное гражданство.

Фото: официальная страница Facebook, dreamstime

Лилия Ященко