Если Россия реализует проект Северный поток-2, то Украина может потерять до 3% ВВП.

В случае реализации Россией проекта Северный поток-2 Украина может потерять до 3% ВВП, сообщает Министерство финансов.

– Реализация проекта Nord Stream 2… приведет к потерям за счет уменьшения экспорта услуг около 2,5-3% от ВВП (только прямые потери), – говорится в опубликованном документе.

Также к факторам, которые могут формировать риски для экономического развития страны отнесли угрозу активизации военного конфликта на Донбассе.

Кроме того, негативное влияние могут иметь усиление курсовых и ценовых колебаний в стране и увеличение импортной экспансии европейских товаров потребительского направления на внутреннем рынке.

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К слову, президент США Дональд Трамп предупредил Германию о плохих последствиях от строительства Северного потока-2.