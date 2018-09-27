Якщо Росія реалізує проект Північний потік-2, то Україна може втратити до 3% ВВП.

У випадку реалізації Росією проекту Північний потік-2 Україна може втратити до 3% ВВП, повідомляє Міністерство фінансів.

– Реалізація проекту Nord Stream 2… призведе до втрат за рахунок зменшення експорту послуг близько 2,5-3% від ВВП (лише прямі втрати), – йдеться в опублікованому документі.

Також до факторів, які можуть формувати ризики для економічного розвитку країни віднесли загрозу активізації військового конфлікту на Донбасі.

Крім того, негативний вплив можуть мати посилення курсових та цінових коливань в країні та збільшення імпортної експансії європейських товарів споживчого спрямування на внутрішньому ринку.

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До слова, президент США Дональд Трамп попередив Німеччину про погані наслідки від будівництва Північного потоку-2.