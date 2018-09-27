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Вина России: жесткое заявление Австралии и Нидерландов по сбитому Боингу

Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения Боинга над Донбассом.

Министр иностранных дел Австралии Марис Пэйн обвинила Россию в том, что она не хочет признавать результаты проведенного Совместной следственной группой (ССГ) расследования причин крушения малайзийского Боинга над восточной Украиной в июле 2014 года, пишет Интерфакс.

– Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам, – заявила она после встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии. Эти страны входят в ССГ.

С аналогичным заявлением выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Он в ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН сказал, что ССГ “привела убедительные свидетельства” по поводу того, кому принадлежала установка, ракетой которой был сбит авиалайнер.

Напомним, в июле 2018 прошло четыре года после сбития рейса MH17. Факты ICTV собрали все, что известно о катастрофе MH17  и доказательствах вины России.

Фото: Getty Images

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