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Провина Росії: жорстка заява Австралії та Нідерландів щодо збитого Боїнга

Австралія і Нідерланди визнали підсумки розслідування катастрофи Боїнга над Донбасом.

Міністр закордонних справ Австралії Маріс Пейн звинуватила Росію в тому, що вона не хоче визнавати результати проведеного Спільної слідчою групою (ССД) розслідування причин аварії малайзійського Боїнга над східною Україною в липні 2014 року, пише Інтерфакс.

– Я підтверджую нашу безумовну підтримку незалежного розслідування, проведеного ССД. Ми висловлюємо жаль, що Росія не приймає фактичні свідчення, наведені ССД на сьогоднішній день, і знову заявляємо, що Австралія повністю довіряє неупередженості, незалежності і професіоналізму ССД і її висновкам, – заявила вона після зустрічі й обговорення питання з главами МЗС Нідерландів, України, Малайзії та Бельгії. Ці країни входять у ССД.

З аналогічною заявою виступив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

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Він під час загальнополітичної дискусії на сесії Генасамблеї ООН сказав, що ССД “навела переконливі докази” з приводу того, кому належала установка, ракетою якої був збитий авіалайнер.

Нагадаємо, у липні 2018 пройшло чотири роки після збиття рейсу MH17. Факти ICTV зібрали усе, що відомо про катастрофу MH17 та докази провини Росії.

Фото: Getty Images

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