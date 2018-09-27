Изменения с 1 сентября в Украине принесут подорожание железнодорожных билетов, а также повышение зарплат военнослужащим.

Что изменится в Украине с 1 сентября и в течение месяца – читайте в материале Фактов ICTV.

Социальная сфера

Тарифы

В Украине могут не повысить тарифы на газ для населения. Кабмин рассматривает такую возможность из-за отсутствия договоренности с МВФ.

С 1 октября увеличится финансирование субсидий на приобретение населением твердого топлива. Министерство социальной политики планирует с 1 октября 2018 пересмотреть и увеличить финансирование на выплату субсидий, которые частично покрывают стоимость закупки населением твердого топлива (угля) вместо дорогого природного газа.

В середине октября в Киеве подорожает холодная вода и водоотвод. НКРЭКУ утвердила новый тариф для Киевводоканала на уровне 19,6 грн/куб. м.

Сервисы

С 1 октября вводится система оперативного информирования о выплате больничных. Фонд социального страхования с 1 октября внедряет систему оперативного информирования работодателями об осуществлении выплат сотрудникам в связи с временной потерей трудоспособности и некоторых выплат пострадавшим на производстве.

В Украине должен заработать общегосударственный онлайн-реестр вакансий. Кабинет Министров Украины поручил Министерству социальной политики до октября ввести механизм предоставления работодателями информации о потребности в рабочей силе в электронном виде.

С 1 октября можно получить электронно расширенную информацию о доходах и уплаченных с них налогах.

Читайте: Курс доллара до конца 2019 – прогноз Кабмина

Армия

В Украине с 1 октября начинается осенний призыв в ВСУ. Нынешний призыв продлен с двух до трех месяцев: с 1 октября по 31 декабря.

Минобороны приняло решение с 1 октября повысить денежное обеспечение военнослужащих.

Медицина и образование

Украинские мамы начнут получать “пакет малыша”. Родители новорожденных начнут получать бесплатный “пакет малыша” в день выписки из роддома с 1 октября.

1 октября стартует конкурс по выбору членов Нацагентства по обеспечению качества высшего образования.

До 1 октября все напечатанные учебники развезут по школам. 100% букварей, учебников по математике и курсу Я исследую мир для 1 класса уже напечатано. Литературу передали для развозки в областные книжные базы.

1 октября заканчивается вступительная кампания в учреждения профобразования. С 1 октября заведения профобразования не смогут осуществлять дополнительный прием поступающих на региональный и государственный заказ.

Транспорт

Для безопасности на дороге с 1 октября водители должны ездить со включенным ближним светом фар на загородных дорогах.

Укрзализныця повысит цены на билеты. Укрзализныця с 1 октября запланировала второй этап повышения цен на билеты – на 12%.

С 1 октября Укрзализныця повысит тарифы на железнодорожные грузоперевозки почти на четверть. Тарифный комитет Министерства инфраструктуры Украины согласовал повышение тарифов на железнодорожные грузовые перевозки внутри страны на 22,5% с 1 октября.

Новые рейсы в аэропортах:

Myway Airlines откроет регулярные рейсы в Киев из Тбилиси с 5 октября.

Ryanair с 15 октября запустит рейсы по 10 направлениям из Киева, по 5 – из Львова.

Brussels Airlines с 17 октября запустит регулярные рейсы между Киевом и Брюсселем.

Энергетика

НКРЭКУ намерена увеличить тариф для Энергоатома на отпуск электроэнергии на 3,2% до 55,76 коп./КВт-час с 1 октября.

НКРЭКУ намерена увеличить средний тариф на передачу электроэнергии по магистральным сетям для Укрэнерго на 1,5% до 4,969 коп./КВт-час с 1 октября.

Украина с 1 октября запретила ввоз российских огнетушителей.

Киев, медиа, бизнес

Начиная с 5 октября Государственная служба по вопросам труда совместно с фискальной службой начнут массовые проверки бизнеса на предмет неоформленных сотрудников и зарплат “в конвертах”.

С 1 октября в Украине позволят застройщикам остекление балконов. Кабмин позволил стеклить балконы и лоджии выше третьего этажа при проектировании новых и реконструкции существующих жилых домов.

4 октября на телеканале ICTV выйдет первый выпуск национального телепроекта Новые лидеры. Ведущим телепроекта станет известный украинский шоумен Сергей Притула.

С 15 октября в столице начнет круглосуточное дежурство снегоуборочная техника. На случай резкого ухудшения погоды уже с 15 октября часть снегоуборочной техники в столице будет дежурить круглосуточно.

К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 сентября 2018 года.