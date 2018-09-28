Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязательств (PSO) по продаже природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) по сниженной цене до 18 октября.

– Продлили PSO до 18 октября, – сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук в пятницу, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в пятницу.

Как сообщалось, постановление Кабмина №187 от 22 марта 2017 года предусматривало, что спецобязательства по продаже газа населению и ТКЭ будут действовать до 1 апреля 2018 года, но позже правительство продлило их до конца мая, а еще позже – до конца июля, августа и сентября.

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина должна перейти к рыночным ценам, но откладывает это решение.

Читайте: Что изменится с 1 октября 2018: призыв, зарплаты и подорожания

Напомним, в НАК Нафтогаз Украины сообщили, что газа хватит для отопительного сезона.