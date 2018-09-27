15 человек в масках устроили акцию возле здания ПАО Фармак. В фармацевтической компании заявляют об атаке конкурентов.

26 сентября у главного входа в помещение ПАО Фармак собралось около 15 человек в масках, которые выкрикивали непонятные лозунги, создали дымовую завесу и мешали работе компании.

Как сообщают в пресс-службе Фармак, конкуренты используют любой повод, чтобы навредить деловой репутации компании. Прибегают к неправомерным и недобросовестным методам. Используют непроверенную и недостоверную информацию для публикаций в СМИ, а также организуют проплаченные акции с участием “титушок”, не имеющие под собой никаких оснований.

– Имидж компании Фармак формировался долгие годы, и коммуникационная атака конкурентов не запятнает выстроенную десятилетиями безупречную деловую репутацию компании, – сообщают в пресс-службе.

Читайте: Бренд Корвалол принадлежит ПАО Фармак – директор по маркетингу компании

Фармак – лидер фармацевтического рынка Украины с 2010 года, один из крупнейших экспортеров, крупнейший налогоплательщик в отрасли.

Напомним, комплекс Агромарс сообщил о возможной попытке рейдерского захвата предприятия.