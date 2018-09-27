15 осіб у масках влаштували акцію біля приміщення ПАТ Фармак. У фармацевтичній компанії заявляють про атаку конкурентів.

26 вересня біля головного входу в приміщення ПАТ Фармак зібралося близько 15 осіб у масках, які вигукували незрозумілі гасла, створили димову завісу і заважали роботі компанії.

Як повідомляють в прес-службі Фармак, конкуренти використовують будь-який привід, щоб зашкодити діловій репутації компанії. Вдаються до неправомірних і недобросовісних методів. Використовують неперевірену і недостовірну інформацію для публікацій у ЗМІ, а також організовують проплачені акції за участю “тітушок”, що не мають під собою жодних підстав.

– Імідж компанії Фармак формувався довгі роки, і комунікаційна атака конкурентів не заплямує вибудувану десятиліттями бездоганну ділову репутацію компанії, – повідомляють у прес-службі.

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Фармак – лідер фармацевтичного ринку України з 2010 року, один з найбільших експортерів, найбільший платник податків у галузі.

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