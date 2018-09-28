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До ста поездок в Минск: Кучма сказал, когда покинет ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

Об этом он сказал журналистам в пятницу в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

– Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ. – Ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим, – сказал Кучма.

Он добавил, что работает представителем Украины в ТКГ на общественных началах.

По его словам, он работает в контактной группе в Минске более четырех лет.

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– До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями… и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами, – рассказал он.

Напомним, Кучма спрогнозировал, что никаких существенных изменений на Донбассе до выборов в Украине не будет.

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