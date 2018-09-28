Другий президент України Леонід Кучма заявив, що завершить роботу в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі, коли досягне критичного віку.

Про це він сказав журналістам у п’ятницю у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

– Я для себе вже давно прийняв рішення, коли я досягну свого критичного віку, я повинен буду подякувати всім, хто зі мною там (в ТКГ. – Ред.) працював, і піти, дати можливість попрацювати іншим, – сказав Кучма.

Він додав, що працює представником України в ТКГ на громадських засадах.

За його словами, він працює в контактній групі в Мінську понад чотирьох років.

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– До ста поїздок до Мінська. А кожна зустріч за закритими дверима… і коли ти знаєш, що руху серйозного не буде, коли ти приїжджаєш і знаєш, що інша сторона приїжджає із заздалегідь підготовленими відповідями, – розповів він.

Нагадаємо, Кучма спрогнозував, що ніяких істотних змін на Донбасі до виборів в Україні не буде.