Новым первым заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине станет Марк Этерингтон.
Заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине назначен Марка Этерингтон, – заявили в пресс-службе СММ ОБСЕ, передает Укринформ.
Читайте: Страны ОБСЕ осудили РФ за аннексию Крыма
Марк Этерингтон сможет вступить на должность 31 октября, после того как нынешний первый замглавы СММ Александр Хуг сложит свои полномочия.
Ранее Факты ICTV писали, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей миссия ОБСЕ зарегистрировала 21 танк, 6 РСЗО БМ-21 Град, 6 самоходных гаубиц, 15 противотанковых орудий, 21 миномет и 4 ББМ боевиков.
Фото: OSCE
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+