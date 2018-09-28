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Хто зайняв місце Хуга на посаді заступника голови СММ ОБСЄ в Україні

Новим першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні стане Марк Етерінгтон.

– Заступником голови СММ ОБСЄ в Україні призначений Марк Етерінгтон, – заявили у прес-службі СММ ОБСЄ, передає Укрінформ.

Читайте: Країни ОБСЄ засудили РФ за анексію Криму

Марк Етерінгтон зможе вступити на посаду 31 жовтня, після того як нинішній перший заступник голови СММ Александр Хуг складе свої повноваження.

Раніше Факти ICTV писали, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей місія ОБСЄ зареєструвала 21 танк, 6 РСЗВ БМ-21 Град, 6 самохідних гаубиць, 15 протитанкових гармат, 21 міномет і 4 ББМ бойовиків.

Фото: OSCE

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