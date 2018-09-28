Рыбное хозяйство Украины снова в поле зрения правительства. В конце лета 2018 года Кабмином был изменен порядок использования государственных средств в рамках бюджетной программы 2801540 “Государственная поддержка отрасли животноводства”.

В рыбную отрасль было направлено 10,5 млн гривен на модернизацию ее материально-технической базы.

Такое перераспределение бюджетных средств в сферу рыбного производства было осуществлено впервые за долгие годы, написал на своей странице в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк. Он отметил, что из-за традиционного лидерства мощного украинского АПК рыбному хозяйству уделялось незаслуженно мало внимания. Но эта тенденция меняется.

Выделенные средства будут вложены в модернизацию ведущих украинских рыбовоспроизводственных предприятий: Государственного учреждения Херсонский производственно-экспериментальный завод по разведению молодежи частиковых рыб и Государственного учреждения Новокаховский рыбоводный завод частиковых рыб. Основными задачами данных комплексов является разведение рыбопосадочного материала растительноядных рыб и карпа с последующим зарыблением водоемов.

По словам Максима Мартынюка, в этом году значительно расширена география и масштаб зарыбления водоемов.

– Мы отошли от практики вселения водных биоресурсов непосредственно в пределах ареала расположения рыбовоспроизводственных заводов и проводим эту работу в различных областях, в частности Киевской, Запорожской, Николаевской и Днепропетровской, – сказал он.

В этом году Новокаховский завод будет участвовать в программе Малые реки Украины, которая предусматривает внедрение рыбного биоматериала в реки Рось, Припять, Сейн, Сула, Ингулец. Зарыбление этих рек происходит впервые как в истории Украины, так и в истории завода, который, как правило, выпускает рыбу в Каховское водохранилище и расположенные в непосредственной от него близости водные объекты.

Принявший 27 сентября участие в зарыблении Киевского водохранилища Максим Мартынюк подчеркнул, что это мероприятие проводится впервые за 7 лет. Он сообщил, что в всего в водоем было выпущено 15 тонн мальков рыбы, в том числе 600 тысяч карпов и 5 тысяч щук.

Первый заместитель оценил высокий потенциал развития рыбной отрасли в украинской экономике. Он считает, что такие показатели обусловлены растущим потреблением рыбы, которое на сегодняшний день составляет 14 кг в год на одного человека. И это не предел. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения норма потребления рыбных продуктов на одного человека в год должна составлять 20 кг. Растущий спрос украинцев на рыбу удовлетворяет импорт, объемы которого увеличиваются.

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В рыбной отрасли есть одно, объективно существующее преимущество, отметил Максим Мартынюк. По его мнению, относительно короткий производственный цикл позволит в среднесрочной перспективе получить первые результаты системной государственной поддержки.