Рибне господарство України знову в поле зору уряду. В кінці літа 2018 року Кабміном було змінено порядок використання державних коштів в рамках бюджетної програми 2801540 “Державна підтримка галузі тваринництва”.

У рибну галузь було спрямовано 10,5 млн гривень на модернізацію її матеріально-технічної бази.

Такий перерозподіл бюджетних коштів в сферу рибного виробництва було здійснено вперше за довгі роки, написав на своїй сторінці в Facebook перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк. Він зазначив, що через традиційне лідерство потужного українського АПК рибному господарству приділялося незаслужено мало уваги. Але ця тенденція змінюється.

Виділені кошти будуть вкладені в модернізацію провідних українських рибовиробничих підприємств: Державної установи Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб і Державної установи Новокаховський рибоводний завод частикових риб. Основними завданнями даних комплексів є розведення рибопосадкового матеріалу рослиноїдних риб і коропа з подальшим зарибненням водойм.

За словами Максима Мартинюка, в цьому році значно розширено географію і масштаб зариблення водойм.

– Ми відійшли від практики вселення водних біоресурсів безпосередньо в межах ареалу розташування рибовиробничих заводів і проводимо цю роботу в різних областях, зокрема Київській, Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській, – сказав він.

Цього року Новокаховський завод братиме участь у програмі Малі річки України, яка передбачає впровадження рибного біоматеріалу в річки Рось, Прип’ять, Сейн, Сула, Інгулець. Зариблення цих річок відбувається вперше як в історії України, так і в історії заводу, який, як правило, випускає рибу в Каховське водосховище і розташовані в безпосередній близькості від нього близькості водні об’єкти.

Прийняв 27 вересня участь в зарибленні Київського водосховища Максим Мартинюк підкреслив, що цей захід проводиться вперше за 7 років. Він повідомив, що в усього в водойму було випущено 15 тонн мальків риби, в тому числі 600 тисяч коропів і 5 тисяч щук.

Перший заступник оцінив високий потенціал розвитку рибної галузі в українській економіці. Він вважає, що такі показники обумовлені зростаючим споживанням риби, яке на сьогоднішній день становить 14 кг на рік на одну людину. І це не межа. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров’я норма споживання рибних продуктів на одну людину в рік повинна становити 20 кг. Зростаючий попит українців на рибу задовольняє імпорт, обсяги якого збільшуються.

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У рибній галузі є одна, об’єктивно існуюча перевагу, зазначив Максим Мартинюк. На його думку, відносно короткий виробничий цикл дозволить в середньостроковій перспективі отримати перші результати системної державної підтримки.