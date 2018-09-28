Восьми экс-бойцам расформированной роты МВД Украины Торнадо, которым инкриминируют совершение бунта в Лукьяновском СИЗО, сообщается о подозрении в приготовлении к бегству из-под стражи.

Об этом сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ напомнили, что 20 августа военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины было сообщено о подозрении экс-командиру роты Торнадо, который является организатором совершения преступлений, и трем экс-бойцам указанной роты – членам организованной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что “организованная группа из числа заключенных бывших сотрудников роты Торнадо, при пособничестве работников ГУ Киевский следственный изолятор, совершившили тяжкие и особо тяжкое преступления, выразившееся в совершении массовых беспорядков, которые сопровождались поджогами, захватом зданий, сопротивлением представителям власти с применением оружия и других предметов, которые использовались как оружие; в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей; в совершении угроз убийством, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей, а также в хранении взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения”.

В ГПУ отметили, что преступные действия отдельных членов организованной группы и ее организатора дополнительно квалифицированы как действия, направленные на совершение покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов в связи с исполнением этими работниками служебных обязанностей.

– 24 Сентября указанным подозреваемым военной прокуратурой дополнительно сообщено о новом подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 (подготовка к побегу из-под стражи) УК Украины, – говорится в сообщении.

Кроме того, установлены еще четыры соучастника – экс-бойца указанной роты, члены организованной группы, которым 24 сентября также сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393, ч.1 ст. 294, ч. 2 ст. 342 УК Украины.

Как отметили в ГПУ, все 8 подозреваемых, в том числе бывший командир и бойцы роты Торнадо содержатся под стражей на основании вынесенного судом обвинительного приговора в другом уголовном производстве.

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Кроме того, трем сотрудникам государственного учреждения Киевский следственный изолятор сообщено о подозрении по фактам пособничества в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 УК Украины. По двум сотрудникам применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Третий подозреваемый объявлен в розыск и судом по ходатайству прокурора предоставлено разрешение на его задержание.

В настоящее время досудебное расследование продолжается с целью установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.

Напомним, 9 августа в Лукьяновском СИЗО произошел бунт торнадовцев.