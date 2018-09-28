Вісьмом екс-бійцям розформованої роти МВС України Торнадо, яким інкримінують вчинення бунту в Лук`янівському СІЗО, повідомлено про підозру у готуванні до втечі з-під варти.

Про це повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У ГПУ нагадали, що 20 серпня військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України було повідомлено про підозру екс-командиру роти Торнадо, який є організатором вчинення злочинів, та трьом екс-бійцям вказаної роти – членам організованої групи, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Слідчі встановили, що “організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти Торнадо, за пособництва працівників ДУ Київський слідчий ізолятор, вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, які супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу”.

У ГПУ зазначили, що злочинні дії окремих членів організованої групи та її організатора додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

– 24 вересня вказаним підозрюваним військовою прокуратурою додатково повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393 (готування до втечі з-під варти) КК України, – йдеться у повідомленні.

Крім того, встановлено ще чотирьох співучасників – екс-бійців вказаної роти, членів організованої групи, яким 24 вересня також повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 393, ч.1 ст. 294, ч. 2 ст. 342 КК України.

Як зазначили у ГПУ, всі 8 підозрюваних, у тому числі колишній командир та бійці роти Торнадо утримуються під вартою на підставі винесеного судом обвинувального вироку в іншому кримінальному провадженні.

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Крім того, трьом співробітникам державної установи Київський слідчий ізолятор повідомлено про підозру за фактами пособництва у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 294, ч. 2 ст. 342, ч. 4 ст. 345 КК України. Щодо двох співробітників застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Третій підозрюваний оголошений в розшук та судом за клопотанням прокурора надано дозвіл на його затримання.

На даний час досудове розслідування триває з метою встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, 9 серпня у Лук’янівському СІЗО стався бунт торнадівців.