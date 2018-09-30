В Сети появилось первое видео взрыва в кафе Сепар в Донецке, где погиб главарь так называемой “ДНР” Александр Захарченко.
Ролик обнародовал российский телеканал Россия 1.
В сюжете говорится, что эти кадры не видел никто, кроме экспертов.
Видео снятое изнутри помещения – там видно последние секунды жизни Захарченко. Также есть видео с камер возле кафе.
Кто убил Захарченко?
- Украинские спецслужбы 45%, 546 голосов546 голосов 45%45%
- Свои из “ДНР” 28%, 339 голосов339 голосов 28%28%
- ФСБ 27%, 323 голоса323 голоса 27%27%
На кадрах видно, как к зданию подъезжает кортеж с Захарченко. Первым в заведение заходит его охранник. Следом идет сам Захарченко. В этот же момент происходит взрыв.
Напомним, 31 августа Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.