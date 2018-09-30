В Сети появилось первое видео взрыва в кафе Сепар в Донецке, где погиб главарь так называемой “ДНР” Александр Захарченко.

Ролик обнародовал российский телеканал Россия 1.

В сюжете говорится, что эти кадры не видел никто, кроме экспертов.

Видео снятое изнутри помещения – там видно последние секунды жизни Захарченко. Также есть видео с камер возле кафе.

Кто убил Захарченко? Украинские спецслужбы 45%, 546 голосов 546 голосов 45% 45%

Свои из “ДНР” 28%, 339 голосов 339 голосов 28% 28%

ФСБ 27%, 323 голоса 323 голоса 27% 27% Всего голосов: 1208 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

На кадрах видно, как к зданию подъезжает кортеж с Захарченко. Первым в заведение заходит его охранник. Следом идет сам Захарченко. В этот же момент происходит взрыв.

Напомним, 31 августа Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.