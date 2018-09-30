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Убийство Захарченко: появилось эксклюзивное видео момента взрыва

В Сети появилось первое видео взрыва в кафе Сепар в Донецке, где погиб главарь так называемой “ДНР” Александр Захарченко.

убийство захарченко

Ролик обнародовал российский телеканал Россия 1.

В сюжете говорится, что эти кадры не видел никто, кроме экспертов.

Видео снятое изнутри помещения – там видно последние секунды жизни Захарченко. Также есть видео с камер возле кафе.

Кто убил Захарченко?

  • Украинские спецслужбы 45%, 546 голосов
    546 голосов 45%
    45%
  • Свои из “ДНР” 28%, 339 голосов
    339 голосов 28%
    28%
  • ФСБ 27%, 323 голоса
    323 голоса 27%
    27%
Всего голосов: 1208

На кадрах видно, как к зданию подъезжает кортеж с Захарченко. Первым в заведение заходит его охранник. Следом идет сам Захарченко. В этот же момент происходит взрыв.

Напомним, 31 августа Захарченко был смертельно ранен в центре Донецка. Взрыв произошел у кафе Сепар на улице Пушкина, которое находится в нескольких сотнях метров от резиденции боевика.

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