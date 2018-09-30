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Вбивство Захарченка: з’явилося ексклюзивне відео моменту вибуху

У Мережі з’явилося перше відео вибуху в кафе Сєпар у Донецьку, де загинув ватажок так званої “ДНР” Олександр Захарченко.

убийство захарченко

Ролик оприлюднив російський телеканал Росія 1.

В сюжеті йдеться, що ці кадри не бачив ніхто, крім експертів.

Відео зняте зсередини приміщення – там видно останні секунди життя Захарченка. Також є відео з камер біля кафе.

Хто вбив Захарченка?

  • ФСБ 45%, 544 votes
    544 votes 45%
    45%
  • Свої з “ДНР” 28%, 339 votes
    339 votes 28%
    28%
  • Українські спецслужби 27%, 323 votes
    323 votes 27%
    27%
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На кадрах видно, як до будівлі під’їжджає кортеж із Захарченком. Першим до закладу заходить його охоронець. Слідом йде сам Захарченко. У цей же момент відбувається вибух.

Нагадаємо, 31 серпня  Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.

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