У Мережі з’явилося перше відео вибуху в кафе Сєпар у Донецьку, де загинув ватажок так званої “ДНР” Олександр Захарченко.
Ролик оприлюднив російський телеканал Росія 1.
В сюжеті йдеться, що ці кадри не бачив ніхто, крім експертів.
Відео зняте зсередини приміщення – там видно останні секунди життя Захарченка. Також є відео з камер біля кафе.
Хто вбив Захарченка?
- ФСБ 45%, 544 votes544 votes 45%45%
- Свої з “ДНР” 28%, 339 votes339 votes 28%28%
- Українські спецслужби 27%, 323 votes323 votes 27%27%
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На кадрах видно, як до будівлі під’їжджає кортеж із Захарченком. Першим до закладу заходить його охоронець. Слідом йде сам Захарченко. У цей же момент відбувається вибух.
Нагадаємо, 31 серпня Захарченко був смертельно поранений у центрі Донецька. Вибух стався у кафе Сєпар на вулиці Пушкіна, яке знаходиться в декількох сотнях метрів від резиденції бойовика.