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Энергетическая безопасность, заложники и санкции – итоги разговора Меркель и Порошенко

Президент Петр Порошенко во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил повестку дня ее визита в Украину этой осенью.

Порошенко і Меркель

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе, освобождение всех украинских заложников и перспективы продолжения санкций против РФ.

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– Собеседники договорились продолжить миротворческие усилия и контакты на высшем уровне для освобождения украинских территорий от российской агрессии. Петр Порошенко и Ангела Меркель обсудили вопросы двусторонней повестки дня, в том числе энергетической безопасности, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель посетит Украину в начале ноября текущего года.

Фото: president.gov.ua

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