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Енергетична безпека, заручники та санкції – підсумки розмови Меркель та Порошенка

Президент Петро Порошенко під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорив порядок денний її візиту до України цієї осені.

Порошенко і Меркель

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Порошенко та Меркель також обговорили ситуацію на Донбасі, звільнення всіх українських заручників та перспективи продовження санкцій проти РФ.

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– Співрозмовники домовилися продовжити миротворчі зусилля і контакти на найвищому рівні для звільнення українських територій від російської агресії. Петро Порошенко та Ангела Меркель обговорили питання двостороннього порядку денного, в тому числі енергетичної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну на початку листопада поточного року.

Фото: president.gov.ua

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