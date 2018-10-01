Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого готовилось покушение в Киеве, рассказал о предполагаемом заказчике его “убийства” и терактов в Украине.

– Сегодня заканчивается наложенный судом месячный мораторий на неразглашение условий сделки. Точка поставлена. Теперь можно говорить, – написал Бабченко в Facebook.

Как сообщалось, 1 сентября Бориса Германа, обвиняемого в организации попытки убийства журналиста Аркадия Бабченко, суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы.

Однако, по словам Бабченко, более важной является информация не о вине Германа, а “та точка, из которой растут корни, мой интерес начинается там, где заканчивается интерес СБУ – на границе с Россией”.

– ФСБ делает запросы на меня во все государственные структуры, собирает информацию и передает ее Пивоварник. Тот передает ее Герману в ориентировании на меня. Под убийство запускается отвлекающий слух о “терактах ИГИЛ” в Киеве. На эту же дату планируется убийство еще одного человека, российского оппозиционера, беженца, в Вильнюсе. Исполнитель также подбирается в Украину. Это им важно – чтобы следы вели в Украину. Скорее всего, этот заказ исходил не от Германа. Значит, в Украине есть как минимум еще один центр организации терактов, – отмечает Бабченко.

Он считает, что теракты в Украине готовились, как минимум, за 11 месяцев непосредственно до покушения на него, при этом “вероятно, следы заказа террористических актов ведут к повару Путина Евгению Пригожину”.

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Бабченко утверждает, что Россия готовила массовые террористические акты по всей Украине.

– Готовились долго. Готовились серьезно. С переносными зенитно-ракетными комплексами, противотанковыми комплексами, с гранатометами, с группировками в различных городах, с созданием пророссийских партий, с забросом террористических группировок из России и так далее.

Сколько этих группировок, я не знаю. Герман говорит о нескольких, Пивоварник называет как минимум три, как минимум один должен был встретиться со свидетелем в Киеве, как минимум один следил за журналистом в Киеве, как минимум один организовывал убийство в Вильнюсе. Это без учета группы Стельмашенко, что прошла обучение в Ростове и переброшена в Украину, которая была задержана в рамках дела Бориса Германа. Частично их план реализован в Одессе. Ничего еще не закончилось. Они будут продолжать, – отмечает Бабченко.

Ранее СБУ объяснила необходимость “убийства” Бабченко и имеющиеся доказательства против Кремля.