Російський журналіст Аркадій Бабченко, на якого готувався замах у Києві, розповів про ймовірного замовника його “вбивства” та терактів в Україні.

– Сьогодні закінчується накладений судом місячний мораторій на нерозголошення умов угоди. Крапку поставлено. Тепер можна говорити, – написав Бабченко у Facebook.

Як повідомлялось 1 вересня Бориса Германа, обвинуваченого в організації спроби вбивства журналіста Аркадія Бабченка, суд засудив до 4,5 років позбавлення волі.

Однак, за словами Бабченко, більш важливою є інформація не про вину Германа, а “та точка, з якої ростуть корені, мій інтерес починається там, де закінчується інтерес СБУ – на кордоні з Росією”.

– ФСБ робить запити на мене в усі державні структури, збирає інформацію і передає її Пивоварник. Той передає її Герману в орієнтуванні на мене. Під вбивство запускається відволікаюча чутка про “теракти ІДІЛ” у Києві. На цю ж дату планується вбивство ще однієї людини, російського опозиціонера, біженця, у Вільнюсі. Виконавець також підбирається до України. Це їм важливо – щоб сліди вели в Україну. Швидше за все, це замовлення виходило не від Германа. Значить, в Україні є як мінімум ще один центр організації терактів, – зазначає Бабченко.

Він вважає, що теракти в Україні готувалися, як мінімум, за 11 місяців безпосередньо до замаху на нього, при цьому “ймовірно, сліди замовлення терористичних актів ведуть до кухаря Путіна Євгена Пригожина”.

Читайте: Убивчий список 47: хто потрапив і що задумав Кремль

Бабченко стверджує, що Росія готувала масові терористичні акти по всій Україні.

– Готувалися довго. Готувалися серйозно. З переносними зенітно-ракетними комплексами, протитанковими комплексами, з гранатометами, з угрупованнями в різних містах, зі створенням проросійських партій, з перекиданням терористичних угруповань з Росії і так далі.

Скільки цих угруповань, я не знаю. Герман каже про декілька, Пивоварник називає як мінімум три, як мінімум один повинен був зустрітися зі свідком у Києві, як мінімум один стежив за журналістом в Києві, як мінімум один організовував вбивство у Вільнюсі. Це без урахування групи Стельмашенко, що пройшла навчання в Ростові і перекинута в Україну, яка була затримана в рамках справи Бориса Германа. Частково їх план реалізований в Одесі. Нічого ще не закінчилося. Вони будуть продовжувати, – зазначає Бабченко.

Раніше СБУ пояснила необхідність “вбивства” Бабченка та наявні докази проти Кремля.