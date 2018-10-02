PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Киев распрощается с маршрутками – решение Киевсовета/

Киев распрощается с маршрутками – решение Киевсовета

Киевсовет хочет отменить маршрутки до 2024 года. Такое решение депутаты приняли сегодня.

Депутаты поддержали решение о разработке городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения в 2019-2024 годах, сообщает пресс-служба Киевсовета.

В Киеве планируют убрать маршрутки и обновить парк автобусов, трамваев и троллейбусов.

Читайте: Возмутилась хамству. В Бердичеве водитель маршрутки избил пассажирку

– В частности должны быть четко выписаны процедуры предоставления льгот по оплате проезда гражданам, имеющим на это право, на всех маршрутах на единых условиях. В приоритете – возможность использования единого проездного билета, определение единых требований к качеству транспортного обслуживания населения, обеспечение доступности транспортных услуг для населения и максимизация выручки от оплаты проезда, – отметили в пресс-службе.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 43-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве по неосторожности. Он толкнул пассажира маршрутки – тот выпал из салона и умер.

Фото: УНИАН.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Блогер: Кличко добился внесения флага Украины на эмблему WBC – это действительно большое дело
Кличко присоединился к награждению лучших учителей Киева
Адреса бюветов Киева с опасной водой (СПИСОК)
Самогубство
В Киеве студентка спрыгнула с крыши многоэтажки
В Киеве отключат холодную воду (СПИСОК УЛИЦ)
Смертельное ДТП в Киеве: иностранец на Volkswagen протаранил Fiat
Дни открытых дверей в музеях Киева – расписание
Шедеври архітектури в Україні
11 невероятных шедевров архитектуры Украины, которые стоит увидеть
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка