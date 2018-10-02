Київрада хоче скасувати маршрутки до 2024 року. Таке рішення депутати прийняли сьогодні.

Депутати підтримали рішення про розробку міської комплексної цільової програми розвитку транспортного обслуговування населення та забезпечення безпеки дорожнього руху в 2019-2024 роках, повідомляє прес-служба Київради.

У Києві планують прибрати маршрутки й оновити парк автобусів, трамваїв і тролейбусів.

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– Зокрема мають бути чітко виписані процедури надання пільг з оплати проїзду громадянам, які мають на це право, на всіх маршрутах на єдиних умовах. У пріоритеті – можливість використання єдиного проїзного квитка, визначення єдиних вимог до якості транспортного обслуговування населення, забезпечення доступності транспортних послуг для населення та максимізація прибутку від оплати проїзду, – зазначили в прес-службі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 43-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві через необережність. Він штовхнув пасажира маршрутки – той випав із салону та помер.

Фото: УНІАН.