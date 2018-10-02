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Київ розпрощається з маршрутками – рішення Київради

Київрада хоче скасувати маршрутки до 2024 року. Таке рішення депутати прийняли сьогодні.

Депутати підтримали рішення про розробку міської комплексної цільової програми розвитку транспортного обслуговування населення та забезпечення безпеки дорожнього руху в 2019-2024 роках, повідомляє прес-служба Київради.

У Києві планують прибрати маршрутки й оновити парк автобусів, трамваїв і тролейбусів.

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– Зокрема мають бути чітко виписані процедури надання пільг з оплати проїзду громадянам, які мають на це право, на всіх маршрутах на єдиних умовах. У пріоритеті – можливість використання єдиного проїзного квитка, визначення єдиних вимог до якості транспортного обслуговування населення, забезпечення доступності транспортних послуг для населення та максимізація прибутку від оплати проїзду, – зазначили в прес-службі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві 43-річного чоловіка затримали за підозрою у вбивстві через необережність. Він штовхнув пасажира маршрутки – той випав із салону та помер.

Фото: УНІАН.

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