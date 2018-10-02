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Онлайн-учебники и новейшая подготовка – когда украинская школа перейдет на современные технологии

В Украине в этом году открыли электронную библиотеку, где детям можно скачать нужные для обучения учебники.

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в эфире программы Свобода слова на ICTV.

– В три шага на сайте Министерство образования и науки можно зайти на учебники.

Из ее слов, на сайте сразу можно загрузить все учебники, которые необходимы ребенку для обучения.

Но вместе с тем останется и бумажная книга, потому что не все дети сейчас имеют возможность скачать электронную.

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Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман добавил, что обучение в украинской школе сейчас выходит на современный уровень с новейшими программами подготовки детей.

– Эта реформа будет результативной через 12 лет, – отметил Гройсман.

Кроме того, Лилия Гриневич заявила, что с учителей не снимут 40% надбавки.

Напомним, что Украина позаимствовать у лучших школ мира.

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