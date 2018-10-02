В Україні цього року відкрили електронну бібліотеку, де дітям можна завантажити потрібні для навчання підручники.
Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич в ефірі програми Свобода слова на ICTV.
– У три кроки на сайті Міністерство освіти і науки можна зайти на підручники.
Зі її словами, на сайті одразу можна завантажити всі підручники, які необхідні дитині для навчання.
Але поряд з тим залишиться і паперова книжка, тому що не всі діти зараз мають можливість завантажити електронну.
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Крім того, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман додав, що навчання в українській школі зараз виходить на сучасний рівень з новітніми програмами підготовки дітей.
– Ця реформа буде результативною через 12 років, – зазначив Гройсман.
Крім того, Лілія Гриневіч заявила, що з учителів не знімуть 40% надбавки.
Нагадаємо, що Україна має запозичити у найкращих шкіл світу.