Снятие санкций с делегации России в ПАСЕ в обход резолюций вынудит Верховную Раду Украины пересмотреть основы и механизмы сотрудничества с ПАСЕ.

Соответствующее заявление №9089 на пленарном заседании Верховной Рады поддержали 242 народных депутата.

Парламент Украины считает политически мотивированной подготовку решения ПАСЕ об изменении процедуры Ассамблеи в части отмены возможности обжаловать полномочия национальных делегаций по сути или существенного усложнения порядка такого обжалования.

Цель подготовки такого решения – обеспечить беспрепятственное и безусловное возвращение в ПАСЕ делегации РФ на фоне категорического отказа этого государства выполнять законные требования Ассамблеи, связанные с нарушением Россией устава Совета Европы.

Сохранение авторитета и политической состоятельности ПАСЕ в условиях современных вызовов в Европе возможно, если будет обеспечена существующая институциональная состоятельность Ассамблеи и ее механизмов ведения собственных политик.

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– Осознавая, что уничтожение институциональных основ будет означать признание Парламентской ассамблеей Совета Европы своей политической неспособности следовать собственным решениям и публичную демонстрацию ухода от ценностей и принципов Совета Европы – верховенства права, демократии и прав человека, будет вынуждать Верховную Раду Украины и ее постоянную делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы осуществить полный пересмотр основ, на которых строится сотрудничество с Ассамблеей, и механизмов такого сотрудничества, – говорится в заявлении ВР.

Кстати, в эксклюзивном интервью Фактам ICTV Дмитрий Кулеба объяснил, почему Россия так стремится вернуться в ПАСЕ, есть ли у нее сторонники, и что делает Украина, чтобы этого не произошло.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime