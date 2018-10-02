PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Рада перегляне співпрацю з ПАРЄ у разі скасування санкцій з РФ/

Рада перегляне співпрацю з ПАРЄ у разі скасування санкцій з РФ

Зняття санкцій із делегації Росії у ПАРЄ в обхід резолюцій змусить Верховну Раду України переглянути основи та механізми співпраці з ПАРЄ.

Відповідну заяву №9089 на пленарному засіданні Верховної Ради підтримали 242 народних депутата.

Парламент України вважає політично мотивованою підготовку рішення ПАРЄ про зміну процедури Асамблеї у частині скасування можливості оскаржити повноваження національних делегацій по суті чи істотного ускладнення порядку такого оскарження.

Мета підготовки такого рішення – забезпечити безперешкодне та безумовне повернення в ПАРЄ делегації РФ на тлі категоричної відмови цієї держави виконувати законні вимоги Асамблеї, пов’язані з порушенням Росією статуту Ради Європи.

Збереження авторитету та політичної спроможності ПАРЄ в умовах сучасних викликів у Європі можливо, якщо буде забезпечена існуюча інституційна спроможність Асамблеї і її механізмів ведення власних політик.

Читайте: Повернення Росії в ПАРЄ: Україна готує демарш

– Усвідомлюючи, що знищення інституційних основ означатиме визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи своєї політичної нездатності слідувати власним рішенням і публічну демонстрацію відходу від цінностей і принципів Ради Європи – верховенства права, демократії і прав людини, буде змушувати Верховну Раду України та її постійну делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи здійснити повний перегляд основ, на яких будується співпраця з Асамблеєю, і механізмів такої співпраці, – йдеться у заяві ВР.

До речі, в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Дмитро Кулеба пояснив, чому Росія так прагне повернутися в ПАРЄ, чи є у неї прихильники, і що робить Україна, щоб цього не сталося.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В Україні можуть дозволити водіям не мати при собі посвідчення
В наступному скликанні Верховної Ради буде фракція Аграрної партії України
Верховная Рада
Новий склад ЦВК – хто слідкуватиме за чесними виборами
Новий склад ЦВК (СПИСОК)
Повернення Криму, Томос і протидія агресії: головне з послання президента
Україна ЄС
Інтеграція України в ЄС і НАТО: зміни до Конституції направлено в КС
Сутички під Радою: постраждав правоохоронець
Після повернення Криму, російської бази у Севастополі не буде – Порошенко
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка