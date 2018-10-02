Зняття санкцій із делегації Росії у ПАРЄ в обхід резолюцій змусить Верховну Раду України переглянути основи та механізми співпраці з ПАРЄ.

Відповідну заяву №9089 на пленарному засіданні Верховної Ради підтримали 242 народних депутата.

Парламент України вважає політично мотивованою підготовку рішення ПАРЄ про зміну процедури Асамблеї у частині скасування можливості оскаржити повноваження національних делегацій по суті чи істотного ускладнення порядку такого оскарження.

Мета підготовки такого рішення – забезпечити безперешкодне та безумовне повернення в ПАРЄ делегації РФ на тлі категоричної відмови цієї держави виконувати законні вимоги Асамблеї, пов’язані з порушенням Росією статуту Ради Європи.

Збереження авторитету та політичної спроможності ПАРЄ в умовах сучасних викликів у Європі можливо, якщо буде забезпечена існуюча інституційна спроможність Асамблеї і її механізмів ведення власних політик.

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– Усвідомлюючи, що знищення інституційних основ означатиме визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи своєї політичної нездатності слідувати власним рішенням і публічну демонстрацію відходу від цінностей і принципів Ради Європи – верховенства права, демократії і прав людини, буде змушувати Верховну Раду України та її постійну делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи здійснити повний перегляд основ, на яких будується співпраця з Асамблеєю, і механізмів такої співпраці, – йдеться у заяві ВР.

До речі, в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV Дмитро Кулеба пояснив, чому Росія так прагне повернутися в ПАРЄ, чи є у неї прихильники, і що робить Україна, щоб цього не сталося.

Фото: Leonid Andronov/Dreamstime