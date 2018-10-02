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Украина упростит предоставление гражданства иностранцам, воевавшим на Донбассе

Верховная Рада приняла за основу поправки в законодательство, которые упростят порядок предоставления гражданства иностранцам и лицам без гражданства, которые защищали Украину на Донбассе.

Паспорт

За соответствующий законопроект ( №3433) в первом чтении проголосовало 252 народных депутатов.

– Принятие законопроекта позволит иностранцам, лицам без гражданства, которые принимали участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины, считаться такими, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, получать вид на жительство в Украине, а также приобретать гражданство Украины на упрощенных условиях, – говорится в пояснительной записке.

Кроме этого, целью законопроекта “является защита прав и законных интересов тех иностранцев, которые защищали территориальную целостность Украины и являются гражданами государства-агрессора или других государств, которые не признают территориальную целостность Украины, в связи с чем их добровольное или принудительное возвращение в страну своей гражданской принадлежности будет нарушать их права”.

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Кстати, Украина заняла 80-е место из 209 в рейтинге самых привлекательных гражданств мира. За год страна поднялась на 19 позиций благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.

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